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Spor

Beşiktaş'ta Valerien Ismael fiyaskosu! En kötüsü...

Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı kendi evinde galibiyet almakta zorlanırken 1.60'lık puan ortalaması tutturabildi. Ismael bu ortalamayla Beşiktaş'ta son dönemde görev yapan teknik adamlar içinde en başarısız isim oldu.

Takvim20 Ekim 2022 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Valerien Ismael fiyaskosu! En kötüsü...
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 6 maçtan 1 mağlubiyet alan Ismael deplasmanlarda ise yenilgi yüzü görmedi.

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Fransız hocanın bu sezon Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerinde oynattığı kötü futbol taraftarları çıldırttı. Beşiktaş evinde Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerini kazanamazken, iç sahada da oynadığı son 3 maçta da galibiyet alamadı. Ismael'in iç sahadaki bu performansını Kara Kartal'ın eski hocaları ile kıyaslandığında ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı.

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Beşiktaş'a iki şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş iç sahada 42 galibiyet 10 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 2,51 puan ortalaması yakaladı.

Kartal'a son şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın ise 24 galibiyet, 5 beraberlik 6 mağlubiyet ile 2,23 ortalama yakaladı.

3. sırada Önder Karaveli bulunuyor. Karaveli 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ile 2.14 ortalama yakaladı.

Valerien Ismael'in geleceği Galatasaray'a bağlı

Abdullah Avcı 10 maçta 6 galibiyet, 2 yenilgi alarak 2.00 puan tutturdu.

İsmael ise 4'er galibiyet ve beraberlik alırken 2 yenilgi yaşadı. Ismael 1.60 ortalama ile en az puan alan hoca oldu.

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