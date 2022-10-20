Beşiktaş'ta Valerien Ismael fiyaskosu! En kötüsü...

Beşiktaş'ta Valerien Ismael iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 6 maçtan 1 mağlubiyet alan Ismael deplasmanlarda ise yenilgi yüzü görmedi.

Batshuayi'nin tek rakibi Haaland Fransız hocanın bu sezon Vodafone Park'ta oynananvederbilerinde oynattığı kötü futbol taraftarları çıldırttı. Beşiktaş evinde Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerini kazanamazken, iç sahada da oynadığı son 3 maçta da galibiyet alamadı. Ismael'in iç sahadaki bu performansını Kara Kartal'ın eski hocaları ile kıyaslandığında ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı. TFF'nin olumsuz açıklamasına rağmen... G.Saray'dan Yusuf Demir hamlesi Beşiktaş'a iki şampiyonluk yaşataniç sahada 42 galibiyet 10 beraberlik ve 2 yenilgi alarakyakaladı.

Kartal'a son şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın ise 24 galibiyet, 5 beraberlik 6 mağlubiyet ile 2,23 ortalama yakaladı.

3. sırada Önder Karaveli bulunuyor. Karaveli 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ile 2.14 ortalama yakaladı.

Valerien Ismael'in geleceği Galatasaray'a bağlı

10 maçta 6 galibiyet, 2 yenilgi alaraktutturdu.

İsmael ise 4'er galibiyet ve beraberlik alırken 2 yenilgi yaşadı. Ismael 1.60 ortalama ile en az puan alan hoca oldu.