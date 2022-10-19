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Spor

Valerien Ismael'in geleceği Galatasaray'a bağlı

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in siyah beyazlı takımdaki geleceği 3 maçlık kritik virajda belli olacak. Fransız hoca hakkında son karar Galatasaray derbisinden sonra verilecek.

Takvim19 Ekim 2022 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
Valerien Ismael'in geleceği Galatasaray'a bağlı
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Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in durumu tartışılmaya devam ediyor. Trabzonspor karşılaşmasında gösterilen kötü performans ve değişiklerin gecikmesi sonrası Ismael'e tepkiler artmıştı. Fransız hoca maç sonunda taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.

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VALERIEN ISMAEL'İN 3 KADER MAÇI

Takvim'in haberine göre; her seferinde Ismael'e sahip çıkan Siyah-Beyazlı kurmayların da Fransız çalıştırıcıya olan güveninin azaldığı ve oynanacak 3 karşılaşmanın sonucuna göre Valerien Ismael ile yolların ayrılabileceği ifade edildi.

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Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray ile üst üste zorlu maçlar oynayacak olan Siyah- Beyazlılar'ın alacağı sonuçlar Ismael'in kaderini belirleyecek. 3 maçlık kritik virajdan kayıpsız dönülmesi halinde Fransız hoca yerini sağlama alacak.

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SON KARAR GALATASARAY DERBİSİNDEN VERİLECEK

Süper Lig'de rakiplerle olan puan farkının fazla olmaması nedeniyle yaşanan kayıpların telafi edilebileceğini düşünen yönetimin Fransız hoca hakkında son kararını Galatasaray derbisinden sonra vereceği öğrenildi.

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