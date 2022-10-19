Valerien Ismael'in geleceği Galatasaray'a bağlı

Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in durumu tartışılmaya devam ediyor. Trabzonspor karşılaşmasında gösterilen kötü performans ve değişiklerin gecikmesi sonrası Ismael'e tepkiler artmıştı. Fransız hoca maç sonunda taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.

Kadroda yerli operasyonu! Okan Buruk'tan çok farklı 11

VALERIEN ISMAEL'İN 3 KADER MAÇI

Takvim'in haberine göre; her seferinde Ismael'e sahip çıkan Siyah-Beyazlı kurmayların da Fransız çalıştırıcıya olan güveninin azaldığı ve oynanacak 3 karşılaşmanın sonucuna göre Valerien Ismael ile yolların ayrılabileceği ifade edildi.

Söz verilmiş! Beşiktaş'ta Dele Alli gerçekleri

ZORLU VİRAJDAN KAYIPSIZ DÖNÜLÜRSE...

Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray ile üst üste zorlu maçlar oynayacak olan Siyah- Beyazlılar'ın alacağı sonuçlar Ismael'in kaderini belirleyecek. 3 maçlık kritik virajdan kayıpsız dönülmesi halinde Fransız hoca yerini sağlama alacak.

Galatasaray'dan çok sert VAR açıklaması! "Utanç vesikası!"

SON KARAR GALATASARAY DERBİSİNDEN VERİLECEK

Süper Lig'de rakiplerle olan puan farkının fazla olmaması nedeniyle yaşanan kayıpların telafi edilebileceğini düşünen yönetimin Fransız hoca hakkında son kararını Galatasaray derbisinden sonra vereceği öğrenildi.