Transfer döneminin yıldızı Dele Alli sınıfta kaldı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki on numarası, son 3 maçında sahada kaybolurken oklar da onun performansına uzun süre tahammül eden teknik direktör Valerien Ismael'e çevrildi. Trabzon karşısında 67 dakika forma giyen İngiliz oyuncu, değişiklik sırasında da taraftarın protestosuna maruz kaldı.

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DELLE ALLI'YE FORMA SÖZÜ

Sabah'ın haberine göre; Dele Alli'nin transfer sürecinde ise oynama sözü aldığı ortaya çıktı. Everton'dan kiralanan futbolcunun teknik direktör Valerien İsmael ile sezon başı yaptığı görüşmede forma sözü aldığı ve bu nedenle Fransız hocanın da oyuncuda ısrar ettiği öğrenildi.

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MAÇ EKSİĞİ VAR

Dele Alli'nin maç eksiğini gidermek isteyen teknik heyet de süre vererek bir an önce açıklarını kapatmayı hedefliyor.