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Spor

Valerien Ismael'in tazminat maddesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta koltuğu sallantıda olan teknik direktör Valerien Ismael'in tazminat tutarı belli oldu.

18 Ekim 2022 Salı 09:15 - Güncelleme:
Valerien Ismael'in tazminat maddesi ortaya çıktı
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Valerien Ismael'in geleceğine çevrilirken, Fransız çalıştırıcı ile yola devam kararı çıktı.

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ISMAEL'İN TAZMİNATI BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlı camianın bir kısmının "Hemen gönderilsin", bir kısmının ise "Biraz daha sabredelim" dediği Valerien Ismael'in, gönderilmesi durumunda alacağı tazminat belli oldu.

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YOLLAR AYRILIRSA 600 BİN AVRO ÖDENECEK

Buna göre eğer; Beşiktaş yönetimi Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı verirse Ismael'e 600 bin avro tazminat ödeneceği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Trabzonspor maçı, Ismael'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu periyotta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı. Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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