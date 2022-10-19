Galatasaray, bu sezon başında Rapid Wien'den transfer ettiği 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için çalışmalara başladı. Cim-Bom, resmi başvuru için son aşamaya geldi.

YUSUF DEMİR İÇİN TFF'YE BAŞVURULACAK

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor. Akşam'ın haberine göre; Cim-Bom, 19 yaşındaki solağın yerli sayılması için TFF'ye resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor. TFF'nin ise bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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"GALATASARAY, YUSUF'U ALIRKEN TALİMATI BİLİYORDU"



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu futbolcu transfer edilirken, bu talimat vardı. Galatasaray, Yusuf'u alırken talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf'u transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY 6 MİLYON AVRO ÖDEDİ

Galatasaray, Yusuf'un transferi için Rapid Wien'e 6 milyon avro bonservis bedeli ödemişti. Genç oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon avro. Yusuf Demir'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

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KAYSERİSPOR MAÇINDA KADRODA YOKTU

Ligde son maçına 5. haftadaki Konya karşılaşmasında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Buruk'un önümüzde dönemde Yusuf'a şans vermesi bekleniyor.