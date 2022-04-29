Fransız teknik adam Valerien Ismael, sarı kart cezası bulunan Josef de Souza'nın yerine Atiba'yı görevlendireceği öğrenildi. Böylelikle 39 yaşındaki oyuncu, Ismael yönetiminde ilk defa ilk on birde sahaya çıkmış olacak.

Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

FORMÜL ARANIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la olan sözleşmesini bir yıl uzatmak amacında. Gelecek sezon genç ve dinamik bir kadro kurmayı planlayan Valerien Ismael ise Atiba'nın devam etmesine sıcak bakmadığını sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya iletti. Atiba'yı kırmak istemeyen yönetimin sözleşme konusuna bir formül üretmeye çalıştığı öğrenildi.