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Spor

Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael onu da istemiyor

Beşiktaş'ta 9 yıldır forma giyen Atiba Hutchinson ile yollar ayrılıyor. Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'ı gelecek sezon kadroda düşünmeyen teknik direktör Valerien Ismael, Atiba Hutchinson ile devam etmeye de sıcak bakmıyor.

Türkiye Gazetesi29 Nisan 2022 Cuma 10:20 - Güncelleme:
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Fransız teknik adam Valerien Ismael, sarı kart cezası bulunan Josef de Souza'nın yerine Atiba'yı görevlendireceği öğrenildi. Böylelikle 39 yaşındaki oyuncu, Ismael yönetiminde ilk defa ilk on birde sahaya çıkmış olacak.

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FORMÜL ARANIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la olan sözleşmesini bir yıl uzatmak amacında. Gelecek sezon genç ve dinamik bir kadro kurmayı planlayan Valerien Ismael ise Atiba'nın devam etmesine sıcak bakmadığını sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya iletti. Atiba'yı kırmak istemeyen yönetimin sözleşme konusuna bir formül üretmeye çalıştığı öğrenildi.

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