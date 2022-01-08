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Spor

Beşiktaş'ta bir Kovid-19 vakası daha

Beşiktaş, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de testinin pozitif olduğunu, Çaykur Rizespor maçında takımın başında Halim Okta'nın olacağını açıkladı.

8 Ocak 2022 Cumartesi 00:33 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 00:33
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Beşiktaş, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını ve Rizespor karşısında takımın başında akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın bulunacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe'de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe'nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır.

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