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Spor

Beşiktaş'ta Borussia Dortmund mesaisi

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında 7 Aralık Salı günü deplasmanda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile yapacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

AA5 Aralık 2021 Pazar 14:37 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 14:37
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları başlayan idmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Almanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'nda yapacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

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