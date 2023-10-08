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Spor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetimi, olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımı Burak Yılmaz'ın çalıştırmasına karar verdi.

8 Ekim 2023 Pazar 19:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı
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Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici teknik adam çözümünü belirledi.

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Aralık ayı başında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın olmasına karar verdi.

Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar çıkacağı resmi maçlar sırasıyla şu şekilde;

-Galatasaray (Deplasman)

-Bodo-Glimt (İç saha)

-Gaziantep FK (İç saha)

-Antalyaspor (Deplasman)

-Bodo-Glimt (Deplasman)

-Başakşehir (İç saha)

-Samsunspor (Deplasman)

-Club Brugge (İç saha)

-Ankaragücü (İç saha)

  • Beşiktaş yönetimi
  • Burak Yılmaz
  • olağanüstü seçimli genel kurul

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