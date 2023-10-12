Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörleri belli oldu!

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar

Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Toni Modric ise Riga'da fitnıss antrenörlüğü yaptı.