Beşiktaş'ta Caner Erkin ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Caner Erkin takımdan ayrılma kararı aldı.
30 yaşındaki sol bekin adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyor. Caner 2017 yaz transfer döneminde İtalya’nın Inter takımından Beşiktaş’a transfer olmuştu.
KARiUS KALIYOR
BEŞİKTAŞ’IN sezon başında Liverpool’dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius ile ilgili İngiliz basınında transfer iddiası yer aldı. Ada basınında yer alan haberlere göre; Karius gelecek sezon yine Beşiktaş forması giyecek. Başarılı eldiven Beşiktaş’ta mutlu.
Akşam
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.