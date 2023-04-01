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Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun tehlikesi

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic sarı kart ceza sınırında.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Cenk Tosun tehlikesi
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Beşiktaş'ta yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak müsabaka öncesi siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Amir ve Cenk, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Bu sezon takımın başına Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte daha fazla forma şansı bulan ve çıktığı 24 Süper Lig müsabakasında takımına 10 gol, 2 asistlik katkıda bulunan Cenk Tosun, toplam bin 315 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcü bu süreçte oynanan Trabzonspor, Adana Demirspor ve Giresunspor müsabakalarında sarı kart görmüştü.

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