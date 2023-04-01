Beşiktaş'ta Cenk Tosun tehlikesi

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak müsabaka öncesi siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Amir ve Cenk, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Bu sezon takımın başına Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte daha fazla forma şansı bulan ve çıktığı 24 Süper Lig müsabakasında takımına 10 gol, 2 asistlik katkıda bulunan Cenk Tosun, toplam bin 315 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcü bu süreçte oynanan Trabzonspor, Adana Demirspor ve Giresunspor müsabakalarında sarı kart görmüştü.