Beşiktaş'ta CEO Uğur Gökhan Sarı istifa etti.
Beşiktaş CEO'su Uğur Gökhan Sarı görevinden istifa etti.
Beşiktaş CEO'su Uğur Gökhan Sarı görevinden istifa etti. Kulübün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır."
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