Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gündeme dair canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Hasan Arat'ın o açıklamaları;

"Beşiktaş seçimleri Türkiye'ye örnek oldu. Centilmenlik açısından, sportif ilişkiler açısından, rakiplerin arasındaki ilişkiler açısından. Saatlerce insanların bekleyip oyuna sahip çıkması çok önemliydi. Herkese teşekkür ediyorum."

'BEKLEMEDİĞİMİZ SIKINTILARLA KARŞILAŞTIK'

"Sportif olarak çok zor bir başlangıç yaptık. Bu başlangıç bizi çok üzdü. Tahmin etmediğimiz kurumsal sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ancak sportif sıkıntılar, kurumsal sıkıntıların çok önüne geçti. Ben taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, bize olan güvenleri eksilmedi. Salı günü gördünüz, Beşiktaş tribünleri yıllardan beri ilk kez böyle coşkuluydu. Biz o maçı taraftarımızla kazandık. Beşiktaş futbolcusu, taraftarı ve çocuklar için oynadı. Benim de en büyük isteğim buydu."

'BAZI BUZ DAĞLARINI KIRDIK'

"Beşiktaş çok büyük bir kulüptür. Beşiktaş kuyuya düşerse, Mısır'a sultan olur. Beşiktaş hiçbir zaman üçüncülüğü hedefleyemez. Bu kadar farkı hak edecek kadar kötü bir takım da değiliz. Şu anda antrenmanda sesler çıkıyor, bazı buz dağlarını kırdık. Burada Samet Hoca'nın, Feyyaz Uçar'ın, Serdar Hoca'nın katkısı çok büyük."

'SERDAR ADALI'YI BEN GÖTÜRDÜM'

"Serdal Adalı'yı maçtan sonra soyunma odasına ben götürdüm. Ben Beşiktaş'ta yetiştim, burada kuralları çok iyi bilirim. Bizim camia seçimlere yakın heyecanlanır ama Beşiktaş'a dokunulduğu an herkes kenetlenir. Maç bitti, 'Serdal yürü soyunma odasına gidiyoruz' dedim. Seçim bitti artık, Serdar Adalı benden daha az Beşiktaşlı değil ki."

'BEŞİKTAŞ ÖYLE BÜYÜYECEK Kİ...'

"Bir başkan, rakip başkan adayıyla birlikte soyunma odasına giriyorsa ve o da bizim sarıldığımız gibi evlatlara sarılıyorsa, Beşiktaş çok önemli bir mesaj veriyor demektir Türkiye'ye. Şu yaşanan kritik dönemde, sporda yaşanan kırılma döneminde Beşiktaş şu anda örnek oluyor. Böyle işler spontane olur. Ben arkadaşıma güveniyorum, önce karşınızdakine güveneceksiniz. Beşiktaş öyle büyüyecek ki... Whatsapp mesajları ile birbirleri ile konuşanların yerine iyilik gelecek. Şu an herkes saha sonuçlarına bakıyor, 4 aydan beri ne yapıyorsunuz diye soran yok. Çok ağır şeyler yaşanmış Beşiktaş'ta. Benim gayrımnekullerim talan edilmiş ya! Beşiktaş devletiyle barışık bir camia, devlet kapılarını açtı Beşiktaş'a, ilişkilerimiz mükemmel."

'SAVUNACAĞIM BİR YANI YOKTU'

"Beşiktaş 3 sezondur Kasım ayında havlu atıyor, bu kabul edilemez. 40 puan fark olur mu ya! Bu bize yakışmaz, Beşiktaş bunu hak etmiyor. Fernando Santos'un gelişine camia çok destek verdi. Çok üzüldüm yolları ayırırken ama kupayı riske edemezdik. Çok iyi bir kontrat yaptık, böyle bir hocayı o kısa sürede getirmek önemliydi. Bazı hocalar vardı, bizim Alanya maçını seyredince vazgeçti. Bütün bu ortalamaya baktığınızda en iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a 'Matematiksel olarak sizi savunabileceğim bir şey yok' dedim. Kalması yönünde oy kullanan kimse yoktu. Benim yönetim kurulu üyelerim kıymetlidir, her birini dinlerim."

'BU KADAR AFRİKALI ALAMAZSINIZ'

"Bir takıma bu kadar çok Afrika Kupası'na gidecek oyuncu alamazsınız. 1 ayımız gitti orada. Bazı oyuncuların neden yollandığı söyleniyor, hiçbir şüphem yok o kararlardan. 5.5 milyon euro avantaj yarattık Beşiktaş'a oradan. Rosier kaç dakika oynadı Nice'de? 50 dakika oynadı. Biz bu kararları alırken bazı gerçeklere dayandık. Ghezzal neden iyi oynamaya başladı? Kontratını değiştirdik. 'Bu opsiyon şartını kaldır, 90 dakika oyna' dedik. Böyle şartlarla kontrat yapılmaz. Rebic'in bize maliyeti 6 milyon euro ya, nereye yollayacaksınız?"

'GELECEKLERİNİ GARANTİ ALTINA ALDIK'

"Biz geldikten sonra Semih niye oynamaya başladı? Kim Semih'in sözleşmesini uzattı? Samet Hoca, bütün çocukların kontratlarını yeniledi. Biz bütün çocuklarımızın geleceğini garanti altına aldık. Altyapı hocalarımızın maaşlarını güncelledik. Beşiktaş'ta altyapı kombinasyonu olmadan hiçbir şey yapamazsınız, bizim DNA'mızda bu var. Büyük kulüplerde hocalar minimum 4 oyuncu istiyor altyapıdan. Bundan sonra düzeni kurarken teknoloji kuracağız. Bu sezonun planlamasına Arsenal 2022'de başlamış, gittik hepsiyle görüştük. Bir oyuncuyu sorun, hangi parmağında ne sakatlık var onu gösteriyorlar."

'YÜZDE 50 TÜRK, 50 YABANCI HOCA'

"Aynı noktadayım, yeni teknik direktörümüz yüzde 50 ihtimalle Türk, yüzde 50 ihtimalle yabancı olacak."