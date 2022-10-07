Beşiktaş'ta Dele Alli depremi! Ocakta ayrılık...

Beşiktaş'ın Everton'dan transfer ettiği Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlılar, yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kiralamıştı.

Yıldız orta saha oyuncusu transferin son günlerinde siyah beyazlı formayı giydi.

Dele Alli, şu ana kadar Beşiktaş'ta 5 maça çıktı.

İngiliz orta saha oyuncusu Ankaragücü karşısında takımının 2. golünü kaydetmişti.

Siyah beyazlılarda şu ana kadar henüz istenen performansı gösteremeyen Dele Alli ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi.

İngiliz basını, yıldız oyuncu Dele Alli'nin ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılıp, sezonu İtalya'da tamamlama ihtimali olduğunu iddia etti.

Haberde, "Gelen söylentilere göre; Beşiktaş oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak, Everton da onu geri almak istemiyor.

Beşiktaş'la bu nedenle kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir.

Everton da böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek, Fiorentina yeni adresi olabilir" denildi.

Dele Alli'nin, Everton ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Dele Alli'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

DELE ALLİ'NİN HAYATI

Kariyerine 2013 yılında MK Dons takımında başlayan Dele Alli, 2015 yılında 6.63 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.

Aynı yıl MK Dons'a kiralanan İngiliz futbolcu, 31 Mayıs'ta Tottenham'a döndü. Burada 7 yıl oynamasının ardından 2022'nin başında bedelsiz olarak Everton'a transfer olmuştu.