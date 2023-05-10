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Spor

Beşiktaş'ta Dele Alli'nin yerine komşudan yıldız!

Beşiktaş, Dele Alli'nin yerini Yunanistan'dan dolduracak. Siyah-beyazlıların Olympıakos'un yıldız ortasaha oyuncusuyla sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Akşam10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Dele Alli'nin yerine komşudan yıldız!
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Gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş, Dele Alli'nin yerini Olympiakoslu Pep Biel ile dolduracak.

Sezon başında Everton'dan kiralanan ve Siyah-Beyazlı forma ile beklenen performansı veremeyen Dele Alli, sezon sonunda resmen takımdan ayrılacak.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezon planlamasında Dele Alli'nin yerine alınacak oyuncuyu belirledi. Yunan basınında çıkan haberlere göre Kara Kartal, Olympiakos'un başarılı orta sahası Pep Biel ile ilgileniyor. Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i de listeye alan Siyah-Beyazlılar'ın ilk tercihini Biel'den yana kullanacağı öğrenildi.

"ŞENOL GÜNEŞ TAKİP EDİYOR"

Yunan basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanyol oyuncuyu uzun süredir takip ediyor. Beşiktaş'ın yakın zamanda resmi bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor."

Pep Biel bu sezon 47 maçta 3 bin 621 dakika süre aldı ve 16 gol, 7 asistle oynadı. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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