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Spor

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına, bu sabah başladı.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, şut ve duran top çalışmasının ardından oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 31 Ocak Çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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