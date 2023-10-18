Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve pasla başlayan idmanın 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.