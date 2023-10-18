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Spor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve pasla başlayan idmanın 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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