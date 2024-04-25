Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.