Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor

AA 11 Mart 2022 Cuma 18:06 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 18:06

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen antrenmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma sonrası çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekibin idmanı yarı sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson takımdan ayrı özel programlarına göre çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın Vodafone Park'ta yapacağı idmanla devam edecek.

BAŞKAN ÇEBİ, TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARA BAŞARI DİLEDİ



Başkan Çebi, Vodafone Park'ta yer alan restoranda siyah-beyazlı teknik heyet ve oyuncularla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan ile Ceyhun Kazancı da katıldı.

Başkan Çebi derbi öncesi teknik direktör Önder Karaveli ve siyah-beyazlı futbolculara başarılar diledi.