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Spor

Beşiktaş'ta derbide ilk 11'de iki değişiklik

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, ilk 11'de değişikliğe giderek iki farklı isimle sahaya çıktı.

19 Aralık 2021 Pazar 20:18 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 20:18
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre iki farklı isimle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, geçen haftaki Yukatel Kayserispor maçına göre Fenerbahçe karşısında iki değişiklik yaptı.

Karaveli, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Atiba Hutchinson ile Serdar Saatçı'yı derbi maçta yedek soyundurdu.

Önder Karaveli bu oyuncuların yerine cezaları biten Josef de Souza ile Necip Uysal'ı oynattı. Josef orta sahada savunmaya dönük görevi yerine getirmeye çalışırken, Necip Uysal stoperde görev aldı.

Ligde takımının 14. haftada GZT Giresunspor'a evinde 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Necip, cezasının bitmesinin ardından ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

UMUT MERAŞ KADRODA

Beşiktaş'ın hafta içinde çarpışma sonucu burun kemiği kırılan Umut Meraş, derbi maçta kadroda yer alabildi.

Umut Meraş yedekler arasında yer aldı.

Sarı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamayan Welinton da derbi maça yedek olarak başladı.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Güven Yalçın yedek soyundu.

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