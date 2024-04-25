İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5675
  • EURO
    35,0458
  • ALTIN
    2435.97
  • BIST100
    9778.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta derbiye özel kadro planlaması
Spor

Beşiktaş'ta derbiye özel kadro planlaması

Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşması sonrası Fenerbahçe derbisine oldukça farklı bir kadroyla çıkacak.

Fanatik25 Nisan 2024 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbiye özel kadro planlaması
ABONE OL

Süper Lig'de cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta, birçok isim 11'e dönüş yapacak.

Stoper hattında Joe Worrall'ın yerine sakatlığını atlatan ve idman eksiğini kapatan Omar Colley, maça 11'de başlayacak.

Aynı şekilde eksiğini kapatan Artur Masuaku da 11'e dönüyor. Önceki günkü Ankaragücü karşılaşmasına yedek kulübesinden başlayıp sonrasında oyuna dahil olan deneyimli sol bek, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev alacak.

Orta sahada, sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması bekleniyor.

EN ÖNEMLİ DEĞİŞİM HÜCUMDA

Kadrodaki en önemli değişim ise hücum hattında olacak. Ankaragücü karşılaşmasında riske edilmeyen Semih Kılıçsoy, derbide formasına kavuşacak. Öte yandan kanatlarda da değişim kapıda...

Milot Rashica ve Rachid Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun ile Jackson Muleka'nın görev alması gündemde.

SAĞ BEKE NECİP...

Öte yandan sağ bek hattında Jonas Svensson'un kart cezalısı, Onur Bulut'un da sakatlığının bulunması sebebiyle bu bölgedeki eksik için en büyük aday Necip Uysal...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.