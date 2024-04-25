Beşiktaş'ta derbiye özel kadro planlaması

Süper Lig'de cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta, birçok isim 11'e dönüş yapacak.

Stoper hattında Joe Worrall'ın yerine sakatlığını atlatan ve idman eksiğini kapatan Omar Colley, maça 11'de başlayacak.

Aynı şekilde eksiğini kapatan Artur Masuaku da 11'e dönüyor. Önceki günkü Ankaragücü karşılaşmasına yedek kulübesinden başlayıp sonrasında oyuna dahil olan deneyimli sol bek, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev alacak.

Orta sahada, sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması bekleniyor.

EN ÖNEMLİ DEĞİŞİM HÜCUMDA

Kadrodaki en önemli değişim ise hücum hattında olacak. Ankaragücü karşılaşmasında riske edilmeyen Semih Kılıçsoy, derbide formasına kavuşacak. Öte yandan kanatlarda da değişim kapıda...

Milot Rashica ve Rachid Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun ile Jackson Muleka'nın görev alması gündemde.

SAĞ BEKE NECİP...

Öte yandan sağ bek hattında Jonas Svensson'un kart cezalısı, Onur Bulut'un da sakatlığının bulunması sebebiyle bu bölgedeki eksik için en büyük aday Necip Uysal...