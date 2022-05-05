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Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi sürdü

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde evinde derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürdü.

DHA5 Mayıs 2022 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla sona erdi.

Antrenmanı; TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da takip etti.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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