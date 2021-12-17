Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

DHA 17 Aralık 2021 Cuma 14:47 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 14:47

Beşiktaş U19 Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir bölümünü izlediği, sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak.