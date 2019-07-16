Beşiktaş'ta forma reklam sponsorluğu yenilendi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, mevcut forma göğüs sponsoru Vodafone ile yeni sözleşme imzaladı.

Sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde sözleşmenin 2 yıllık olduğu belirtilirken siyah-beyazlı kulübün anlaşma doğrultusunda toplam 36 milyon TL kazanacağı bildirildi. Yapılan anlaşma 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, anlaşmayla ilgili olarak ''Vodafone ile 36 milyon TL değerinde 2 yıllık yeni sözleşme imzaladık. 7 yıllık süreçte de 32 milyon dolar'a denk geliyor'' diye konuştu.