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Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 15:46 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 15:46
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Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da bir bölümünü izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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