Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Çift kale taktik maçla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

