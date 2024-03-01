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Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

AA1 Mart 2024 Cuma 19:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi sürüyor!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Çift kale taktik maçla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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