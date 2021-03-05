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Spor

Beşiktaş'ta Gaziantep FK kamp kadrosu belli oldu! Cenk Tosun...

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda Cenk Tosun kamp kadrosunda yer almadı.

AA05 Mart 2021 Cuma 19:12 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 19:14
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Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Francisco Montero da kadroya dahil edildi. Sakatlığı süren Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

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