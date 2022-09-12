Beşiktaş'ta Gedson Fernandes depremi! Yer yerinden oynadı

Beşiktaş'ın evinde konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 yenildiği maça Gedson Fernandes damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar kötü performansıyla dikkat çeken Gedson Fernandes'i eleştiri yağmuruna tuttu.

GEDSON FERNANDES, YOKLARA OYNADI

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk etti. 1-0 konuk ekibin galibiyetiyle sona eren maça Gedson Fernandes damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gedson Fernandes etkisiz performansıyla dikkat çekti. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu 75. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

GEDSON FERNANDES, 6 MİLYON EUROYA MAL OLDU

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i bu yaz Portekiz ekiplerinden Benfica'dan 6 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki Portekizli orta saha, siyah-beyazlılarda şu ana kadarki performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada karşılaşmada beklentilerin altında kalan Gedson Fernandes'i eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte gelen tepkilerden bazıları: