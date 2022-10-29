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Spor

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sürprizi! Şenol Güneş'in gelir gelmez ilk işi bu oldu

Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, kararını verdi. Çalışmalarına hızla başlayan Güneş'in Gedson Fernandes'i ilk 11'e kalıcı olarak monte etmeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Ekim 2022 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sürprizi! Şenol Güneş'in gelir gelmez ilk işi bu oldu
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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş'in Gedson Fernandes planı belli oldu. Siyah-beyazlıların deneyimli hocası, Gedson Fernandes'i ilk 11'e monte etmeyi ve oyuncuya hücumda büyük bir sorumluluk vermeyi planlıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN GEDSON FERNANDES KARARI

Valerien Ismael ile yolları ayıran Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Deneyimli hoca gelir gelmez kollarını sıvadı ve Gedson Fernandes için kararını verdi. Güneş, Portekizli oyuncuyu ilk 11'e kalıcı olarak monte etmek istiyor.

GEDSON FERNANDES'E SORUMLULUK VERECEK

Şenol Güneş, Gedson Fernandes'e hücumda büyük bir sorumluluk verecek. Güneş, oyunu Portekizli oyuncu üzerinden yönlendirerek golcülerden daha fazla verim almayı hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 758 dakika süre alan Portekizli yıldız, takımına 1 asistle katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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