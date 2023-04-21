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Spor

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sürprizi! Transfere onay çıktı...

Gedson Fernandes için Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılardaki başarılı performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takan Gedson Fernandes'in transferine Şenol Güneş'ten onay çıktı. İşte detaylar...

21 Nisan 2023 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sürprizi! Transfere onay çıktı...
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Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Şenol Güneş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in genel performansını değerlendirdi ve yönetime görüşünü bildirdi.

Deneyimli teknik adam, transferde Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Lazio ile anılan Gedson'un satışından zarar edilmemesi halinde ayrılmasına onay verdi.

Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü Gedson'un bonservisini 6 milyon euro karşılığında almıştı.

Futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay Portekiz ekibi Benfica'nın kasasına girecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve 5 asistle skora etki etti.

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