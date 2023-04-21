Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Şenol Güneş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in genel performansını değerlendirdi ve yönetime görüşünü bildirdi.

Deneyimli teknik adam, transferde Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Lazio ile anılan Gedson'un satışından zarar edilmemesi halinde ayrılmasına onay verdi.

Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü Gedson'un bonservisini 6 milyon euro karşılığında almıştı.

Futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay Portekiz ekibi Benfica'nın kasasına girecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve 5 asistle skora etki etti.