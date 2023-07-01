Adale sakatlığı yüzünden A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen Cenk Tosun, Beşiktaş'ın 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da takımdaki yerini alamayacak.
Cenk Tosun, İstanbul'da gerçekleşecek ve yurt dışında yapılacak hazırlık kamplarını büyük ölçüde tedavi ve bireysel çalışmalarla geçirecek. Yıldız futbolcu yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Cenk Tosun, toplam 2099 dakika süre aldı ve 18 gol, 8 asistle takımına katkıda bulundu.