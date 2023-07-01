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Spor

Beşiktaş'ta geri sayım başladı! Cenk Tosun'un dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta adale sakatlığı yaşayan Cenk Tosun'un yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fanatik1 Temmuz 2023 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta geri sayım başladı! Cenk Tosun'un dönüş tarihi belli oldu
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Adale sakatlığı yüzünden A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen Cenk Tosun, Beşiktaş'ın 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da takımdaki yerini alamayacak.

Cenk Tosun, İstanbul'da gerçekleşecek ve yurt dışında yapılacak hazırlık kamplarını büyük ölçüde tedavi ve bireysel çalışmalarla geçirecek. Yıldız futbolcu yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Cenk Tosun, toplam 2099 dakika süre aldı ve 18 gol, 8 asistle takımına katkıda bulundu.

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