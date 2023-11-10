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  • Beşiktaş'ta geri sayım başladı! Rıza Çalımbay yeniden yuvasında
Spor

Beşiktaş'ta geri sayım başladı! Rıza Çalımbay yeniden yuvasında

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın görevinden istifa etmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay sesleri yükselmeye başladı. Kara Kartal'da seçim tarihine kadar Rıza Çalımbay'ın görev yapması bekleniyor. İşte detaylar...

10 Kasım 2023 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta geri sayım başladı! Rıza Çalımbay yeniden yuvasında
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Beşiktaş Kulübü'nde önce teknik direktör Şenol Güneş, sonra ise yardımcısı Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından seçime kadar göreve kimin geleceği büyük oranda belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile görüşme yapacak. Bu görüşmede tarafların yüksek ihtimalle anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü'nün seçim tarihine kadar, Rıza Çalımbay'ın takımın başında olacağını bugün resmen açıklayacağı bilgisine ulaşıldı. Bu açıklamanın ardından Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ta ikinci teknik direktörlük dönemi resmen başlayacak.

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