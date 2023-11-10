Beşiktaş Kulübü'nde önce teknik direktör Şenol Güneş, sonra ise yardımcısı Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından seçime kadar göreve kimin geleceği büyük oranda belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile görüşme yapacak. Bu görüşmede tarafların yüksek ihtimalle anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü'nün seçim tarihine kadar, Rıza Çalımbay'ın takımın başında olacağını bugün resmen açıklayacağı bilgisine ulaşıldı. Bu açıklamanın ardından Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ta ikinci teknik direktörlük dönemi resmen başlayacak.