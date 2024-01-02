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Spor

Beşiktaş'ta geri sayım! Giovanni van Bronckhorst'u duyurdular

Beşiktaş'ta teknik direktör için geri sayıma geçildi. Siyah-beyazlıların son olarak Glasgow Rangers'ı çalıştıran teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

2 Ocak 2024 Salı 17:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta geri sayım! Giovanni van Bronckhorst'u duyurdular
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir gelişme yaşandı: Bronckhorst

Voetbal International'ın haberine göre; siyah beyazlı ekip, son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya yakın.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Hollandalı teknik adam Bronckhorst ile Beşiktaş'ın 1,5 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.

Habere göre deneyimli çalıştırıcı, Feyenoord'dan eski yardımcısı Jean-Paul van Gastel ile birlikte Türkiye'ye gelmek istiyor.

YARDIMCISI İÇİN İZİN BEKLENİYOR

Beşiktaş ayrıca, Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda'nın teknik direktörü olan Gastel için görüşmelerini sürdürürken, kulübünden henüz izin alınamadığı aktarıldı.

48 yaşındaki teknik adam daha önce, Çin ekibi Guangzhou City, Feyenoord ve Rangers gibi takımları çalıştırdı.

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