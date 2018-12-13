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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sakatlandı yerini Dorukhan'a bıraktı

Beşiktaş'ta Malmö maçına ilk 11'de başlaması planlanan Gökhan Gönül son anda kadrodan çıkarıldı.

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Şenol Güneş ağrıları artan Gökhan Gönül yerine, sakatlıktan yeni çıkan ve takımla son antrenmana çıkamayan Dorukhan Toköz'e ilk 11'de yer vermek zorunda kaldı.

Gökhan Gönül'ün ligde hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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