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Spor

Beşiktaş'ta gözler Gedson Fernandes'i aradı!

Beşiktaş orta sahası Adana deplasmanında adeta sahada yoktu. Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya alınmayan Gedson'un yokluğu fazlasıyla hissedildi.

Fanatik28 Eylül 2023 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler Gedson Fernandes'i aradı!
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Beşiktaş'ın Adana Demir deplasmanındaki şok yenilgisinde orta sahanın hem savunmada hem hücumda ciddi sorunlar yaşadığı gözlendi.

Amir, Salih ve Chamberlain 3'lüsüyle maça başlayan Kartal'da orta hat adeta tel tel dökülürken gözler Gedson Fernandes'i fazlasıyla aradı. Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Brugge ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyen başarılı oyuncu iyileşti ama idman eksiği ve sakatlığının nüksetmemesi adına hafta içi mesaisinde kadroya alınmadı.

KONYASPOR MAÇINDA SAHADA

İstanbul'da kalan ve özel program dahilinde çalışmalarına devam eden Gedson'un hafta sonunda oynanacak olan Konyaspor maçında sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.

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