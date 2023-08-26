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Spor

Beşiktaş'ta gündem yeniden Tayfur Bingöl

Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş geçtiğimiz sezon kadrosunda olan ve birçok mevkide oynayabilen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ü tekrardan gündeme aldı.

Sabah26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gündem yeniden Tayfur Bingöl
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroya Türk oyuncu takviyesi de arzu ediyor.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Umut Meraş-Deniz Türüç takasında istenen sonuç çıkmazken geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı takımda forma giyen Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile görüşmeler yeniden hız kazandı.

Beşiktaş'ın bu transferi 1 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor. Kartal, söz konusu rakamı 4 taksitle ödemek isterken Akdeniz ekibiyse parayı peşin talep ediyor. Taraflar arasında ödeme planı görüşmeleri sürüyor.

29 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Tayfur Bingöl bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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