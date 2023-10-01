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Spor

Beşiktaş'ta hataya yer yok! Hedef: 3 puan

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor deplasmanında gidiyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, 3 puan için sahaya çıkacak ve Adana Demirspor mağlubiyetini telafi etmeye çalışacak.

Akşam1 Ekim 2023 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hataya yer yok! Hedef: 3 puan
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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş bugün saat 19.00'da Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Son olarak Adana Demirspor'a karşı 4-2'lik skorla mağlup olan siyah beyazlılar, bir hata daha yapmak istemiyor. Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Kartal'da kaleci Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları ndan dolayı karşılaşmada yer alamayacaklar.

LİGDE 45'İNCİ RANDEVU

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 10 puanı bulunuyor. Konya ise ligde çıktığı müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 9 puan topladı. Beşiktaş, ligde Konya ile 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka berabere bitti.

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