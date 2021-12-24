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Spor

Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul zamanı

Beşiktaş Kulübünün 2019 ve 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantıları hafta sonunda yapılacak.

AA24 Aralık 2021 Cuma 09:47 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 09:47
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Siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı genel kurulu yarın gerçekleştirilecek. Yarınki toplantıda 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 10-20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak.

Kulübün 2020 olağan genel kurul toplantısı ise 26 Aralık Pazar günü yapılacak. Bu toplantıda ise 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek.

Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki iki toplantı da saat 10.00'da başlayacak.

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