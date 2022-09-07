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Spor

Beşiktaş'ta iki ayrılık! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş...

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminin bitimine 1 gün kala Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ı kiraladı.

DHA7 Eylül 2022 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
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Siyah-beyazlıların İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u kadrosuna katmasının ardından Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş, Göz-Göz'ün yolunu tuttu. Southampton'ın hisselerini de elinde bulunduran Sport Republic şirketinin Beşiktaş'tan iki oyuncuyu futbol şubesini devraldığı Göztepe'ye istediği ve anlaşmanın gerçekleştiği ifade edildi.

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 Göztepe hisselerinin de yüzde 70'ini alan Sport Republic, diğer kulübü Southampton aracılığıyla Göztepe'ye de iki oyuncu kazandırmış oldu. Sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Boşnak forvet Hasic, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a geldi. Geçen sezon Ümraniyespor'a kiralanan 20 yaşındaki oyuncu İstanbul ekibinde 8 maça çıkıp 1 gol attı ve Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki golcü Emirhan ise 2020-2021 sezonunda profesyonel oldu.

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