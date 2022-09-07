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Spor

Premier Lig yıldızı Beşiktaş için geliyor! İşte alacağı ücret

Beşiktaş, Southampton'ın kanat hücumcusu Nathan Redmond ile anlaştı. Siyah beyazlı takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyecek olan Nathan Redmond'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret ve İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

7 Eylül 2022 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen kanat oyuncusu Nathan Redmond'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İstanbul'a gelecek olan futbolcunun Beşiktaş'taki maaşı da belli oldu.

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REDMOND BEŞİKTAŞ'TA NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Nathan Redmond, Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan 1 yıl için 1.5 milyon avro ücret alacak. Nathan Redmond bugün saat 15:30'da İstanbul'da olacak.

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OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI

İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon avro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı. Geçen sezon 3 gol, 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı.

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