Premier Lig yıldızı Beşiktaş için geliyor! İşte alacağı ücret

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen kanat oyuncusu Nathan Redmond'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İstanbul'a gelecek olan futbolcunun Beşiktaş'taki maaşı da belli oldu.

Ahmet Nur Çebi'den Erden Timur'a: "Gençtir, o da nasıl konuşacağını öğrenecek"

REDMOND BEŞİKTAŞ'TA NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Nathan Redmond, Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan 1 yıl için 1.5 milyon avro ücret alacak. Nathan Redmond bugün saat 15:30'da İstanbul'da olacak.

Babası transferi açıkladı Kaan Ayhan'ın yeni takımı...

OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI

İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon avro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı. Geçen sezon 3 gol, 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı.