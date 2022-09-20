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Spor

Beşiktaş'ta iki futbolcunun bileti kesildi!

Beşiktaş devre arası için transfer planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Defansa bir sağ stoper almayı planlayan siyah beyazlı yönetim, iki futbolcuyla da yollarını ayıracak.

Fanatik20 Eylül 2022 Salı 09:23 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, son 2 haftada 5 puan kaybetti. Siyah-beyazlılar bir taraftan yükselişe geçmenin yollarını ararken, diğer taraftan da transfer planlaması başladı. Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta iki oyuncu ile devre arasında yollar ayrılacak. Sağ stoper pozisyonuna bir transfer yapılması hedefleniyor.

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WELINTON VE MONTERO KARARI VERİLDİ

Yeni oyuncu almak için önce maddi konularda rahatlamak isteyen, ardından da yabancı kontenjanında yer açması gereken siyah-beyazlıların ilk hedef olarak yaz döneminde gönderemediği Welinton ve Montero ile devre arasında yollarını ayırmaya çalışacağı öğrenildi.

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Sezon başında bu operasyonu yapamadığı için bir sağ stoper alamayan siyah-beyazlı yöneticiler, UEFA ile yaptığı anlaşmayı da düşünerek teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasında bu durumu bir kez daha masaya yatıracak. Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada ve devre arası transfer döneminde takımın şampiyonluk yarışında bulunma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle böyle bir planlama yapıldığı ifade edildi.

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