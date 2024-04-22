Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a gün doğdu

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson geldiği günden bu yana en iyi performansını Ankaragücü maçında gösterdi.

SVENSSON'A YENİ ŞANS

Fernando Santos, kendisi göreve gelmeden önce alınan Norveçli futbolcuyu beğenmediği için genellikle kulübede oturtmuştu. Portekizli çalıştırıcının görevden ayrılmasının ardından Svensson'a yeni bir şans doğdu. Oyuncu da bu şansı iyi değerlendirmek ve takımda kalmak istiyor.

DEĞERLENDİRME SEZON SONUNDA

Ankaragücü maçında girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan, 3 hava topunun 2'sini alan 31 yaşındaki bek, 3 top kapma, 4 uzaklaştırma, 1 pas arası, 1 şut engelleme istatistikleriyle savunmada üzerine düşeni yaptı.

Siyah-beyazlı idarecilerin ve teknik heyetin de oyuncuya kendini göstermesi için fırsat tanıdığı, performansını artırarak devam ettirmesi durumunda sağ bek transferinden vazgeçilebileceği aktarıldı. Svensson ile ilgili değerlendirme sezon bitiminde performansına göre yapılacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı formayla toplamda 9 maçta forma giyen Svensson, gol ya da asist katkısında bulunamadı.