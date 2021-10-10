İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2021 Pazar / 4 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
Spor

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan operasyonu

Beşiktaş milli futbolcu Kaan Ayhan için girişimlere başladı. Yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği yıldızı kadrosuna katamayan siyah beyazlılar devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo ile yeniden masaya oturacak.

Hürriyet10 Ekim 2021 Pazar 08:19 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 08:19
ABONE OL

Beşiktaş ara transfer döneminde milli futbolcu Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Beşiktaş sezon başında da Kaan Ayhan ile ilgilenmiş ancak Sassuolo, satın alma opsiyonu ile kiralama formülünü reddetmişti. Siyah beyazlıların bu kez milli oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.