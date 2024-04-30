İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3901
  • EURO
    34,7135
  • ALTIN
    2417.52
  • BIST100
    10085.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ta kadroda değişiklik

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta 3 farklı ismi sahaya sürmeyi planlıyor.

Fanatik30 Nisan 2024 Salı 09:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kadroda değişiklik
ABONE OL

Süper Lig'de haftayı 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle kapatan Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor'la cuma günü oynanacak karşılaşma öncesinde kadro değişecek.

Derbiye; Mert Günok, Necip Uysal, Joe Worrall, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Ernest Muçi, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka 11'iyle çıkan Serdar Topraktepe, önemli değişikliklere imza atacak.

Worrall'ı kulübeye çekip stoperde Necip'i görevlendirecek olan Topraktepe, sağ bekte formayı Jonas Svensson'a verecek.

Ön liberoda kırmızı kart sebebiyle Al-Musrati'nin yerine forma, Salih Uçan'da olacak.

Hücumda ise Muleka'nın yerine Cenk Tosun görev alacak. Cenk kanada, Semih Kılıçsoy da santrfor hattına geçecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.