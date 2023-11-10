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Spor

Beşiktaş'ta kamp kararı!

Beşiktaş'la bugün anlaşmaya varan Rıza Çalımbay, göreve erken başladı. Deneyimli teknik adam, takımı milli ara döneminde kampa götürmeyi planlıyor.

10 Kasım 2023 Cuma 20:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kamp kararı!
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Rıza Çalımbay, takımdaki kötü tabloyu değiştirmek için şimdiden harekete geçti.

Deneyimli teknik adam, milli maçlar nedeniyle verilecek arada takımı Antalya'ya kampa götürmeyi planlıyor.

Beşiktaş, milli ara öncesi son maçında 12 Kasım'da Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, aradan sonra ise 26 Kasım'da Samsunspor deplasmanına gidecek.

RIZA ÇALIMBAY'IN İLK SÖZLERİ

Çalımbay, Beşiktaş'ın kendisi için resmi açıklamayı yapmasının ardından, "Mutluyuz tabii ki, şimdi elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İşimiz kolay değil, zorluk yaşayabiliriz ama ben inanıyorum. Başta taraftara güveniyorum, taraftara çok güveniyorum. Onların da desteği, futbol arkadaşların da desteğiyle çok güzel yere geleceğiz. Zaman diye bir şey konuşmadık. Ne kadar çalışabilirsek çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş, 60 yaşındaki teknik adam için 11 Kasım Cumartesi günü basın toplantısı düzenleyecek.

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