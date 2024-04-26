Beşiktaş'ta kaptanlardan derbi öncesi toplantı!

Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Beşiktaş, kupada zafer hedeflerken, diğer yandan da kendisi adına son derbide galibiyet istiyor.

KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ

Siyah-Beyazlılar, derbi için hazırlıklarını sürdürürken, takım da aynı şekilde motive olmaya çalışıyor. Son idmanda kaptanlar; Necip Uysal, Cenk Tosun ve Mert Günok, Kara Kartal'ın yıldızları ile konuştu.

Üçlü, Fenerbahçe derbisinde onlara ihtiyaçlarının epey fazla olduğunu söyledi. Özellikle Necip; Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Gedson Fernandes'ten destek istedi. Necip, "Siz çok özel yetenekleri olan oyuncularsınız" diyerek arkadaşlarını motive etti.

"GALİBİYETE UZANABİLİRİZ"

Sarı-Lacivertliler karşısında gelecek galibiyetin yıldızların performansına da bağlı olduğunu belirtiren Necip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötü oynadığımız, takımca iyi gitmediğimiz bir gerçek. Ancak bunu değiştirebiliriz. Fenerbahçe derbisinde bizler de size ayak uydurursak, galibiyete uzanabiliriz."

MAÇ PLANI BELLİ OLDU

Dev maç öncesinde ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile birlikte futboldan sorumlu Samet Aybaba ve altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi, birlikte mücadeleyi analiz etti. Üçlü, hem Kara Kartal'ın hem de Kanarya'nın iyi ve kötü yanlarını ele aldı. Bu anlamda karşılaşmada çıkabilecek her türlü senaryo için plan oluşturuldu.

Saatler süren görüşme sonrasında ana hatlarıyla derbi taktiği belirlendi. Üç isim de belli noktalarda ortak görüş bildirildi. Hücum planı doğrultusunda topun Siyah-Beyazlı ekipte kalması sağlanacak. Böylece Sarı-Lacivertli ekibin üstüne çekilmesi ve savunma arkasına atılacak toplarla gol aranması bekleniyor.

Savunma ise rakibini önde karşılayacak. Saha içi yardımlaşma üst düzey olacağı için ilerideki oyuncuların da bol bol geriye destek vermesi istenecek. Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarına karşı önlem olarak da rakibin olabildiğince koşturulması sağlanacak.

HOCANIN İLK DERBİSİ

Bu sezonun ilk bölümünde de bir dönem Siyah-Beyazlılar'ı çalıştıran Serdar Topraktepe, Fenerbahçe karşısında kariyeri adına önemli ilklerden birini yaşayacak. Genç teknik adam, Sarı-Lacivertli ekip ile oynanacak maçla birlikte kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde sahada yer almış olacak.