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Spor

Beşiktaş'ta karar verildi! Fernando Santos ile şartlı devam

Fernando Santos, Beşiktaş'ın bu sezon çalıştığı 5. teknik direktör oldu. Ancak takımdaki düşüş devam ediyor. Bunun üzerine yönetimle bir toplantı gerçekleştiren başkan Hasan Arat, Portekizli hoca için kararını verdi. İşte o karar...

16 Mart 2024 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta karar verildi! Fernando Santos ile şartlı devam
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Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos ile görüştü. Portekizli çalıştırıcı Türkiye Kupası'nı kazanamazsa gelecek sezon takımın başında olmayacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi ile Teknik Direktör Fernando Santos arasındaki görüşme gerçekleşti.

TOPLANTIDA SÜRPRİZ

Önceki gün zirveye Başkan Hasan Arat sürpriz yaparak katıldı. Seçim döneminde yaptığı açıklamalarda, futbolu ilgilendiren konuları Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a bırakacağını söyleyen Arat, takımın durumunun kritik olması sebebiyle devreye girdi. Yapılan toplantıda, Santos'a takımdaki performans düşüklüğünün sebepleri soruldu.

PSİKOLOJİ ÇÖKMÜŞ

Santos, bu zamana kadar psikolojik açıdan en kötü durumda olan oyuncu grubuyla çalıştığını belirterek, istediklerinin sahaya yansımamasını bu duruma bağladı.

Başkan Hasan Arat ve ekibi ise Türkiye Kupası kazanmanın camia için bir mecburiyet olduğunu, aksi durumda herhangi bir mazeret kabul edilmeyeceğini belirtti. Portekizli çalıştırıcı Türkiye Kupası'nı kazanamazsa gelecek sezon takımın başında olmayacak.

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