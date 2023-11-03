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  • Beşiktaş'ta kritik 5 maç! Kartal, Kasım ayını kayıpsız atlatmak istiyor
Spor

Beşiktaş'ta kritik 5 maç! Kartal, Kasım ayını kayıpsız atlatmak istiyor

Sezona iyi başlayamayan Beşiktaş'ı zorlu bir kasım ayı bekliyor. Siyah-beyazlılar sırasıyla birbirinden zorlu 5 karşılaşmaya çıkacak.

3 Kasım 2023 Cuma 11:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kritik 5 maç! Kartal, Kasım ayını kayıpsız atlatmak istiyor
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Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kasım ayı içerisinde birbirinden önemli 5 karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de yaşanan beklenmedik kayıplar sonrasında 19 puanla 4. sırada kalan, UEFA Konferans Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlılar; zorlu Kasım ayını kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Burak Yılmaz'ın görev gelmesinin ardından İstanbulspor ve G.Antep'e yenilen, Avrupa'da da Bodo Glimt'e karşı şok bir yenilgi alan Kartal, herkesin 'Kasım ayı dert ayı' dediği dönemi lehine çevirmek peşinde.

Beşiktaş bu dönemde sırasıyla Antalya (d), Bodo Glimt, Başakşehir, Samsun (d) ve Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig oynayacağı üç maçta 9 puan alarak yeniden zirve yarışında iddialı konuma geçmek isteyen siyah-beyazlılar, Aralık ayı başındaki F.Bahçe derbisine de kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmak peşinde.

UEFA Konferans Ligi'ne de kötü başlayan Kara Kartal, Bodo Glimt ve Club Brugge ile Tüpraş Stadı'nda oynayacağı maçlardan galibiyetle ayrılarak. Avrupa arenasındaki yansını sürdürmek istiyor.

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