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Spor

Beşiktaş'ta Mario Hermoso el yaktı

Beşiktaş'ın transfer listesinde başı çeken 28 yaşındaki futbolcu Mario Hermoso'n istediği ücret el yaktı.

Sabah18 Nisan 2024 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Mario Hermoso el yaktı
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Tecrübeli stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın teklif götürdüğü iddia edilen Mario Hermoso'nun istediği para adeta dudak uçuklattı.

5 MİLYON İSTİYOR

Atletico Madrid'in stoperi Mario Hermoso ayrılma kararını kulübe iletti. Bu sayede Atletico Madrid en yüksek maaş bütçelerinden birini serbest bırakabileceği belirtilirken, İspanyol oyuncunun ise kendisine net 5 milyon eurodan fazla maaş verecek bir köklü kulübe gitmek istediği söylendi.

Beşiktaş yönetiminin de 28 yaşındaki oyuncunun menajerinden benzer bir yanıt geldiği için bu transferi askıya aldığı belirtildi.

38 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 38 resmi maça çıkan Mario Hermoso bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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